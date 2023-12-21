Врач расстроил любителей похмеляться и предупредил их о риске стать алкоголиками

Привычка опохмеляться не сделает состояние лучше, а наоборот, приведёт к развитию алкогольной зависимости. Об этом сообщил психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

"Если человек уверен, что после того, как он опохмелится, ему станет лучше, то это его субъективные ощущения. Организму после употребления большого количества алкоголя может помочь очиститься и восстановиться только вода, отдых или специальные капельницы", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По словам нарколога, ощущение улучшения состояния после того, как человек опохмеляется, свидетельствует о том, "что формируется уже психологическая зависимость". При алкогольной зависимости человек не может критически оценивать своё поведение и количество выпитого, отметил эксперт. Не допустить её развития помогут сеансы с психиатром, а также обращение к врачу-наркологу.