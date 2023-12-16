Врач объяснил, как пить спиртное на Новый год, чтобы 1 января провести не в больнице

Если в ходе празднования Нового года невозможно отказаться от алкогольных напитков, их лучше не смешивать между собой, чтобы 1 января не оказаться на больничной койке. Об этом предупредил ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Смешивание усиливает опьянение, предупредил он в беседе с порталом "Страсти". Ни к чему хорошему не приведёт и обычное чередование различных видов спиртного. Осторожнее необходимо быть с напитками "с пузырьками". Именно они способствуют ускоренному всасыванию алкоголя в кровь и его быстрой доставке в мозг. Этот совет прежде всего относится к любителям смешать шампанское с крепким алкоголем.

Крепкие алкогольные напитки лучше всего мешать с соком, чтобы употреблять их более длительное время. Это подойдёт для водки, виски, рома и другого высокоградусного алкоголя. Собеседник издания также предостерёг россиян от употребления кофе после спиртного.

"Вопреки существующему мнению, кофе протрезветь не поможет, зато такое сочетание может привести к сердечно-сосудистым проблемам", — заключил Лебедев.