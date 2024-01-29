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29 января, 14:37

Названа опасная для мозга поза во время сна

Терапевт Аксёнова предупредила, что сон на животе ухудшает кровоснабжение мозга

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Многим людям для спокойного сна необходимо принимать определённую позу, но она не всегда физиологична, а длительное нахождение в ней может принести вред организму, рассказала врач-терапевт Галина Аксёнова. По её словам, самое вредное положение — сон на животе.

Она подчеркнула, что эта поза для человека неестественна, потому что в ней голова повёрнута в одну из сторон, поэтому могут быть проблемы с сосудами, которые питают мозг. Терапевт в беседе с aif.ru отметила, что это также может приводить к отёкам и повышенному внутриглазному давлению, которое вызывает головную боль.

Однако, по словам медика, головная боль может возникнуть не только из-за проблем с сосудами, но и из-за кислородного голодания. Аксёнова отметила, что, когда человек спит на животе, мышцы шеи и спины перенапрягаются, что приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек не сменит позу.

"Сначала можно, чтобы создать психологический комфорт, какое-то время полежать в удобной для себя позе. Затем желательно лечь полубоком (то есть на животе, но приобняв подушку), а потом расположиться либо на спине (если ранее вы так засыпали), либо на правом или левом боку (эта поза считается наиболее физиологичной)", — сказала медик.

Она порекомендовала положить между ног либо возле рук или шеи небольшую подушку, если засыпать получается только на животе. Это сделает положение более физиологичным.

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А ранее Лайф рассказывал о неожиданной причине быстрой утомляемости после сна. Оказалось, что дыхание ртом может спровоцировать сонливость и усталость.

Александра Мышляева
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