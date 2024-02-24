Врач раскрыла 3 секрета, чтобы прожить дольше сверстников

Каждый человек хотел бы прожить долгую жизнь, полную ярких впечатлений и событий. Но на пути к этой мечте часто встают разные заболевания физического или психического характера. Зачастую человек обеспечивает их себе сам своим образом жизни. Для поддержания здорового тела и духа следует приобрести некоторые полезные привычки. Об этом рассказала врач-терапевт, эндокринолог Анастасия Квасова в беседе с "Вечерней Москвой".

В первую очередь терапевт советует обратить внимание на свой распорядок дня и рацион.

"Запишите, как много времени вы спите, как чувствуете себя утром и соответствует ли ваше питание нормам здорового рациона. Исследования показывают, что оптимальное время для отхода ко сну — до 22:30, когда начинается активная выработка мелатонина", — рассказывает Квасова.

Лишним также не станет пересмотр своего рациона. Необходимо исключить переизбыток сахара и мучного, компенсировав это овощами, фруктами и зеленью. Кроме того, важным пунктом является пищевой баланс с учётом физической активности и возраста.

"Для молодых женщин рекомендуется калорийность в пределах 1800 ккал в день при умеренной активности. Рацион должен состоять из углеводов (50 процентов), белков (20–30 процентов) и жиров (20–30 процентов). Старший возраст и меньшая активность требуют коррекции калоража в меньшую сторону", — отметила эндокринолог.

Физическая активность также является важнейшим шагом на пути к долголетию. Специалист советует считать шаги в течение дня, используя для этого приложения-шагомеры. Начинать упражнения следует с утренней зарядки или вечерней гимнастики. Постепенно можно увеличивать нагрузки, опираясь на советы онлайн-тренеров.

Соблюдение этих мер позволит человеку прожить долгую и активную жизнь. Профилактика заболеваний зачастую более эффективна, чем их лечение. Ваше тело будет благодарно вам за то, что вы заботитесь о нём и прислушиваетесь к нему, заключила врач.