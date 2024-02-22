Врач объяснила, зачем нужен кортизол и почему это не только гормон стресса

Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками. Многие считают его исключительно гормоном стресса, однако он ещё и выполняет важнейшие функции в организме. Об этом "Вечерней Москве" рассказала эндокринолог Дарья Абахина.

Врач объяснила, что кортизол выполняет такие функции в нашем организме: увеличение липолиза (распада жира);

участие в распаде белка до аминокислот;

способствование образованию глюкозы из неуглеводных компонентов;

оказание значительного влияния на сердечно-сосудистую (частота сердечных сокращений, артериальное давление), иммунную, центральную, нервную и другие системы.

Помимо своей важнейшей физиологической роли, кортизол оказывает ключевое влияние в реакции организма на стресс. Если на горизонте возникает угроза физического или психологического характера, уровень гормона сильно повышается. Он работает по принципу "бей или беги", замедляя все функции тела, которые в критических ситуациях не представляют первостепенной важности.

Однако сдавать анализ на кортизол с точки зрения оценки его уровня как гормона стресса бессмысленно. Если есть подозрения на избыточную выработку кортизола, нужно сдать специальные пробы, которые назначаются в случае образований в надпочечниках (аденома или гиперплазия — синдром Иценко – Кушинга) или образований в гипофизе (аденома гипофиза — болезнь Иценко – Кушинга).

А как же бороться со стрессом? Выход один — контролировать его с помощью сбалансированного питания, систематической физической активности, хорошего сна и отдыха, хобби и релаксации, а также когнитивно-поведенческой терапии.