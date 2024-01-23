Кардиолог объяснила, как обнимашки с любимым человеком влияют на самочувствие

Прикосновения благоприятно сказываются на самочувствии и положительно влияют на организм. Они стимулируют выброс в кровь окситоцина — гормона счастья, сообщила кардиолог Ольга Бокерия.

"Учёные доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнёра, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации", — сообщила в телеграм-канале специалист.

По её словам, эмоциональная поддержка уменьшает вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, во время прикосновений и объятий снижается уровень кортизола — гормона стресса. Его переизбыток может привести к развитию диабета и различных заболеваний. Кардиолог посоветовала не избегать физического контакта с близкими. Объятия окажут значимый эффект, если будут длиться от 5 до 10 минут ежедневно.