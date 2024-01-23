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23 января, 12:43

Кардиолог объяснила, как обнимашки с любимым человеком влияют на самочувствие

Кардиолог Бокерия: Прикосновения снижают уровень кортизола в организме

Прикосновения благоприятно сказываются на самочувствии и положительно влияют на организм. Они стимулируют выброс в кровь окситоцина — гормона счастья, сообщила кардиолог Ольга Бокерия.

"Учёные доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнёра, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации", — сообщила в телеграм-канале специалист.

По её словам, эмоциональная поддержка уменьшает вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, во время прикосновений и объятий снижается уровень кортизола — гормона стресса. Его переизбыток может привести к развитию диабета и различных заболеваний. Кардиолог посоветовала не избегать физического контакта с близкими. Объятия окажут значимый эффект, если будут длиться от 5 до 10 минут ежедневно.

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Ранее Лайф писал, что серьёзный стресс может привести к развитию кардиомиопатии такоцубо, которую ещё называют синдромом разбитого сердца. Кардиолог рассказала, что редкая болезнь имеет сходство с инфарктом миокарда. Лечение может продолжаться около двух недель. В это время больной проходит поддерживающую терапию.

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Ян Поланин
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