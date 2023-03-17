Не только член: 5 мужских эрогенных зон, о которых все забыли
Какие самые чувствительные к прикосновениям части тела мужчины вы можете быстро назвать? И, нет, не говорите о главном достоинстве, о котором подумали. Вообще-то, есть ещё несколько вариантов.
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Чтобы секс получился крышесносным и приятным, важно правильно вести себя во время прелюдий. Ведь именно они, по сути, и являются близостью. Потому как сам половой акт в среднем длится от 3 до 5 минут. А вот настрой на него может занимать до получаса. И здесь важно уделять внимание двум партнёрам одновременно, чтобы секс превратился в удовольствие. Как это сделать? Трогать и ласкать любимого человека в определённых местах, не обязательно только у гениталий. Про эрогенные зоны женщин говорят часто, а вот о мужских гораздо реже. Исправим недоразумение и расскажем о слабых к прикосновениям местечках на теле парней.
Уши
Как доставить мужчине удовольствие? Укусите его за ушко. Фото © Shutterstock
Мы привыкли чесать за ушком домашних котов и смотреть, как те от удовольствия выгибаются и громко мурчат. Но почему бы в момент близости с любимым мужчиной тоже не коснуться его в этом местечке? Попробуйте поцеловать партнёра в мочку, прикусить её или даже слегка пососать. Уверяем, эффект понравится обоим.
Шея
Как и девушки, многие представители сильного пола тоже имеют здесь эрогенную зону. Потому поцелуи в шею способны придать атмосфере интимный характер и настроиться на секс. К тому же, если слегка укусить, можно пустить мурашки по телу партнёра, что повысит его чувствительность.
Губы
Целоваться во время секса и прелюдий не только приятно, но и необходимо. Можно также слегка покусывать и посасывать губы партнёра, чтобы вызвать в нём ещё более сильное желание. Это очень недооценённая эрогенная зона, хотя именно на ней расположено большое количество нервных окончаний.
Ступни
Ступни считаются эрогенной зоной у мужчин. Фото © Shutterstock
Ещё одно местечко со скоплением нервных окончаний. Разнообразить процесс и пробудить в мужчине настрой можно с помощью массажа ступней. Особенно если несколько раз коснуться и простимулировать особую точку, расположенную между подушечкой большого и указательного пальцев ног.
Живот
Чаще всего живот во время прелюдий становится местом перехода от ласк к оральному сексу. Но попробуйте как-нибудь уделить этому местечку мужчины особое внимание без продолжения. Самой чувствительной считается именно нижняя часть живота. Помучайте немного партнёра тут, и, уверяем, вы оба останетесь довольны получившимся результатом.