Не только член: 5 мужских эрогенных зон, о которых все забыли

Чтобы секс получился крышесносным и приятным, важно правильно вести себя во время прелюдий. Ведь именно они, по сути, и являются близостью. Потому как сам половой акт в среднем длится от 3 до 5 минут. А вот настрой на него может занимать до получаса. И здесь важно уделять внимание двум партнёрам одновременно, чтобы секс превратился в удовольствие. Как это сделать? Трогать и ласкать любимого человека в определённых местах, не обязательно только у гениталий. Про эрогенные зоны женщин говорят часто, а вот о мужских гораздо реже. Исправим недоразумение и расскажем о слабых к прикосновениям местечках на теле парней.

Уши

Как доставить мужчине удовольствие? Укусите его за ушко. Фото © Shutterstock

Мы привыкли чесать за ушком домашних котов и смотреть, как те от удовольствия выгибаются и громко мурчат. Но почему бы в момент близости с любимым мужчиной тоже не коснуться его в этом местечке? Попробуйте поцеловать партнёра в мочку, прикусить её или даже слегка пососать. Уверяем, эффект понравится обоим.

Шея

Как и девушки, многие представители сильного пола тоже имеют здесь эрогенную зону. Потому поцелуи в шею способны придать атмосфере интимный характер и настроиться на секс. К тому же, если слегка укусить, можно пустить мурашки по телу партнёра, что повысит его чувствительность.

Губы

Целоваться во время секса и прелюдий не только приятно, но и необходимо. Можно также слегка покусывать и посасывать губы партнёра, чтобы вызвать в нём ещё более сильное желание. Это очень недооценённая эрогенная зона, хотя именно на ней расположено большое количество нервных окончаний.

Ступни

Ступни считаются эрогенной зоной у мужчин. Фото © Shutterstock

Ещё одно местечко со скоплением нервных окончаний. Разнообразить процесс и пробудить в мужчине настрой можно с помощью массажа ступней. Особенно если несколько раз коснуться и простимулировать особую точку, расположенную между подушечкой большого и указательного пальцев ног.

Живот