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17 марта, 15:15

Не только член: 5 мужских эрогенных зон, о которых все забыли

Какие самые чувствительные к прикосновениям части тела мужчины вы можете быстро назвать? И, нет, не говорите о главном достоинстве, о котором подумали. Вообще-то, есть ещё несколько вариантов.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Чтобы секс получился крышесносным и приятным, важно правильно вести себя во время прелюдий. Ведь именно они, по сути, и являются близостью. Потому как сам половой акт в среднем длится от 3 до 5 минут. А вот настрой на него может занимать до получаса. И здесь важно уделять внимание двум партнёрам одновременно, чтобы секс превратился в удовольствие. Как это сделать? Трогать и ласкать любимого человека в определённых местах, не обязательно только у гениталий. Про эрогенные зоны женщин говорят часто, а вот о мужских гораздо реже. Исправим недоразумение и расскажем о слабых к прикосновениям местечках на теле парней.

Уши

Как доставить мужчине удовольствие? Укусите его за ушко. Фото © Shutterstock

Как доставить мужчине удовольствие? Укусите его за ушко. Фото © Shutterstock

Мы привыкли чесать за ушком домашних котов и смотреть, как те от удовольствия выгибаются и громко мурчат. Но почему бы в момент близости с любимым мужчиной тоже не коснуться его в этом местечке? Попробуйте поцеловать партнёра в мочку, прикусить её или даже слегка пососать. Уверяем, эффект понравится обоим.

Шея

Как и девушки, многие представители сильного пола тоже имеют здесь эрогенную зону. Потому поцелуи в шею способны придать атмосфере интимный характер и настроиться на секс. К тому же, если слегка укусить, можно пустить мурашки по телу партнёра, что повысит его чувствительность.

Губы

Целоваться во время секса и прелюдий не только приятно, но и необходимо. Можно также слегка покусывать и посасывать губы партнёра, чтобы вызвать в нём ещё более сильное желание. Это очень недооценённая эрогенная зона, хотя именно на ней расположено большое количество нервных окончаний.

Ступни

Ступни считаются эрогенной зоной у мужчин. Фото © Shutterstock

Ступни считаются эрогенной зоной у мужчин. Фото © Shutterstock

Ещё одно местечко со скоплением нервных окончаний. Разнообразить процесс и пробудить в мужчине настрой можно с помощью массажа ступней. Особенно если несколько раз коснуться и простимулировать особую точку, расположенную между подушечкой большого и указательного пальцев ног.

Живот

Чаще всего живот во время прелюдий становится местом перехода от ласк к оральному сексу. Но попробуйте как-нибудь уделить этому местечку мужчины особое внимание без продолжения. Самой чувствительной считается именно нижняя часть живота. Помучайте немного партнёра тут, и, уверяем, вы оба останетесь довольны получившимся результатом.

Абсолютно каждый хотя бы раз совершал одну из этих 7 ошибок в любви

Абсолютно каждый хотя бы раз совершал одну из этих 7 ошибок в любви

Елизавета Терешкова
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