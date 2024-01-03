Кардиолог предупредила о редкой болезни, к которой может привести стресс

Несмотря на метафоричность высказывания "разбитое сердце", сильный стресс действительно может навредить главному органу человеческого тела. По словам врача-кардиолога, доктора медицинских наук Ольги Бокерия, такое состояние было описано в 1990-х годах.

"Оно называется кардиомиопатия Такотсубо или синдром разбитого сердца... В 1990-е годы японские учёные описали клиническое состояние, которое проявлялось драматическим ухудшением функции сердца у лиц, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний, но испытавших серьёзный стресс", — написала она в телеграм-канале.

Этот синдром характеризуется резким угнетением насосной функции левого желудочка сердца, который внезапно резко расширяется и ослабевает. Он встречается довольно редко, а чаще — у женщин старше 40 лет. По мнению учёных, причиной состояния является резкое увеличение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс.

Причём симптомы синдрома разбитого сердца схожи с инфарктом миокарда. Больному назначают лишь поддерживающую терапию, а сердце обычно приходит в норму уже в течение двух недель.

"Случаи смерти от кардиомиопатии Такотсубо редки: они встречаются в ситуациях крайне пожилых пациентов с другими сопутствующими заболеваниями. Тем не менее, выясилось, что после перенесённого эпизода, несмотря на полное восстановление формы и функции сердца, пациенты долго испытывают слабость, одышку и необъяснимую боль в груди", — добавила врач.