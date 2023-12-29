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29 декабря, 17:55

Кардиолог объяснила, как распознать инфаркт у пьяного

Врач Романенко: Инфаркт можно принять за недомогание при опьянении

Переедание и алкоголь в Новый год могут привести к инфаркту, рассказала терапевт, кардиолог Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

"Зачастую мы едим несочетаемые продукты, а если при этом ещё и злоупотребляем алкоголем, то, конечно, и печень, и поджелудочная железа, и кишечник оказываются в красной зоне, в зоне риска. Могут обостриться и панкреатит, и желчнокаменная болезнь", — объяснила врач.

Она отметила, что иногда обострение заболеваний требует срочного хирургического вмешательства, а употребление алкоголя в Новый год не только увеличивает вероятность инфаркта, но также часто приводит к тому, что пострадавшему не предоставляют необходимую помощь, спутав его состояние с опьянением.

По словам медика, в Новый год также можно столкнутся с отравлением, переохлаждением и ОРВИ. Она порекомендовала тепло одеваться для прогулок на свежем воздухе. Врач отметила, что при болезни необходимо самоизолироваться, а также соблюдать правила гигиены: обеспечить больного отдельной комнатой и посудой, мыть руки, делать влажную уборку.

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Ранее Лайф писал, что некоторые продукты и ряд простых уловок снизят риск алкогольного отравления после хорошего застолья. Не болеть поможет еда, богатая цинком и витаминами группы B.

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Александра Мышляева
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