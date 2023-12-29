Россиян призвали не закупаться алкоголем и едой на все новогодние каникулы Эксперт Шуров посоветовал не покупать алкоголь и еду на все новогодние праздники 29 декабря, 14:08 Нарколог посоветовал не покупать алкоголь и еду на все новогодние праздники. Обложка © Shutterstock

Закупаться едой и алкоголем следует максимум на пару первых дней новогодних праздников, чтобы потом был повод выйти из дома, прогуляться, провести время на катке или на выставке. Об этом сказал РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Не стоит закупаться на все десять дней алкоголем и едой, устраивать вот эти марафоны по обжиранию и упиваться. Лучше всё-таки запланировать и сходить на ёлку с детьми, на какой-то спектакль, погулять на каток. Вот не сидеть тупо десять дней — не жрать, не упиваться, не нарезать ваннами и тазиками салаты, чтобы потом это впихивать в себя двумя руками", — объяснил он.

По словам Шурова, огромное количество продуктов питания и спиртного превратит новогодние каникулы в бесконечный праздник, который закончится усталостью, измождением и лишним весом. Врач заверил, что сидение перед телевизором с тарелкой оливье — это пережиток прошлого, лучше взять лыжи и отправиться в лес. Он подчеркнул, что не нужно превращаться в прожорливых свиней, ведь только активный образ жизни способен зарядить бодростью.

Ранее Лайф писал, что некоторые продукты и ряд простых уловок снизят риск алкогольного отравления после хорошего застолья. "Не болеть" поможет еда, богатая цинком и витаминами группы B.

Авторы Татьяна Миссуми