Что нужно есть на ночь, чтобы убрать жир на животе: Секрет эндокринолога

Проблемы с лишним весом часто связаны с гормоном кортизолом, который организм вырабатывает в ответ на стресс. Однако он может как мешать избавиться от жира, так и препятствовать набору массы тела, объяснила эндокринолог Екатерина Янг.

Кортизол может влиять на углеводный обмен и способствовать повышению глюкозы, а далее и инсулина, заметила специалист. Гормон вырабатывается в надпочечниках, а они не могут полноценно функционировать без углеводной составляющей пищи.

"Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты", — рассказывает эндокринолог.

Она объяснила, что "успокаивающая пища" в виде пирожных и макарон тоже не решит проблему. Чтобы исключить скачки кортизола в организме на ужин эндокринолог рекомендует добавить в рацион сезонные корнеплоды, богатые полезными углеводами. Это также способствует улучшению качества сна. Такая уловка поможет избавиться от жира, в том числе на животе.