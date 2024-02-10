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10 февраля, 11:12

Что нужно есть на ночь, чтобы убрать жир на животе: Секрет эндокринолога

Эндокринолог Янг советует есть на ужин корнеплоды для борьбы с жиром на животе

Проблемы с лишним весом часто связаны с гормоном кортизолом, который организм вырабатывает в ответ на стресс. Однако он может как мешать избавиться от жира, так и препятствовать набору массы тела, объяснила эндокринолог Екатерина Янг.

Кортизол может влиять на углеводный обмен и способствовать повышению глюкозы, а далее и инсулина, заметила специалист. Гормон вырабатывается в надпочечниках, а они не могут полноценно функционировать без углеводной составляющей пищи.

"Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты", — рассказывает эндокринолог.

Она объяснила, что "успокаивающая пища" в виде пирожных и макарон тоже не решит проблему. Чтобы исключить скачки кортизола в организме на ужин эндокринолог рекомендует добавить в рацион сезонные корнеплоды, богатые полезными углеводами. Это также способствует улучшению качества сна. Такая уловка поможет избавиться от жира, в том числе на животе.

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Ранее диетолог рассказала, как стакан воды может помочь вам избавиться от лишнего веса. Начинать можно хотя бы с одного стакана тёплой воды утром.

Обложка ©

Unsplash / Stefan Vladimirov

Владимир Озеров
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