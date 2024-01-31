Диетолог поделилась лайфхаком со стаканом воды, который скажет "пока" лишнему весу

Не секрет, что зачастую лишние килограммы приходят на фоне частого употребления вредной пищи. Эта закономерность работает и в обратном направлении: достаточно скорректировать рацион — и бока начнут таять на глазах, поделилась диетолог Лилия Стародубцева.

Первым делом эксперт по питанию посоветовала отказаться от картошки. Содержащийся в клубнях крахмал приводит к скачкам глюкозы. Ещё из меню нужно убрать мучное, сахаросодержащие продукты и пшеничные крупы. Аналогично следует поступить и с красным мясом.

"Это тяжёлый для переваривания и усвоения продукт. Если у вас есть лишний вес, значит, есть нарушения работы ЖКТ, вероятны проблемы с желчеоттоком. Организм и так перегружен, поэтому на некоторое время следует воздержаться", — рассказала эксперт РИАМО.

Заполнить образовавшиеся пробелы помогут богатые клетчаткой овощи, зелень и цельные крупы. А ещё нужно налечь на воду, выпивая ежедневно не меньше 30 миллилитров на килограмм веса.

"Если вы не привыкли пить воду, начинайте постепенно увеличивать объём потребляемой воды. Начните хотя бы со стакана тёплой воды с утра", — заключила диетолог.