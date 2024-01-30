Гастроэнтеролог предупредила о проблемах со здоровьем у любителей напиться воды перед сном

Последний стакан перед погружением в мир сновидений нужно выпивать за 1,5-2 часа до отбоя. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Слюняева. По её словам, это правило поможет избежать проблем с работой почек во время сна, а также выведет из организма все лишние вещества, пишет aif.ru. Правило здесь такое: если человек встает за ночь более одного раза для того, чтобы посетить туалет, это указывает на необходимость внесения изменений в питьевой режим.

Врач отмечает, что перед отправлением в постель лучше всего принимать молочные продукты с низким содержанием жира или травяные чаи. Это способствует расслаблению и успокаивает нервы. А вот от алкоголя и напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться, поскольку это пагубно влияет на качество сна.