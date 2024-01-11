Врач предупредила о вреде минералки при болезнях почек

Минеральная вода хоть и полезна, но злоупотреблять ей не стоит, так как безвредной она является далеко не для каждого. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-эксперт Екатерина Демьяновская.

По её словам, минералка сама по себе — не лекарство, а лечебное действие она оказывает в зависимости от состава. Часто напиток применяется при заболеваниях ЖКТ: гастритах, энтероколитах, патологиях желчевыводящих путей, так как в нём содержатся железо, кальций, натрий, магний и другие элементы. По некоторым данным, такую воду полезно пить тем, кто страдает ожирением, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, высоким холестерином крови.

Врач предупредила, что минеральную воду нельзя пить вместо чистой или газированной воды. Она обладает биологической активностью и должна применяться дозированно, а лучше — по назначению врача. Особенно осторожными с минералкой стоит быть людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

"Избыток некоторых минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется временно воздержаться от употребления такой воды или хотя бы обсудить это с лечащим врачом", — рассказала Демьяновская.

Есть общие рекомендации по употреблению минеральной воды. В первую очередь нужно выбирать напиток высокого качества. На этикетке хорошей минералки указан тип воды (столовая, лечебно-столовая или лечебная). Так, столовую можно пить без ограничений, а лечебно-столовую и лечебную — только после консультации с врачом. Он подскажет способ употребления и количество.