Россиянам рассказали, сколько можно выпить с похмелья минералки, чтобы не стало хуже

Люди, употребляющие алкоголь на основе чистого этилового спирта (например, водку), меньше страдают от симптомов похмелья, чем те, кто пьёт тёмные спиртные напитки с содержанием метанола (виски, бренди или красное вино). Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, эндокринолог Вероника Савенко. Она отметила, что сам по себе этиловый спирт не вызывает похмелье. Этот неприятный синдром развивается, когда концентрация алкоголя в крови не увеличивается, а, наоборот, резко снижается.

Неприятные симптомы возникают тогда, когда содержание алкоголя падает практически до нуля, когда печень превращает весь этиловый спирт в ядовитый ацетальдегид. Он уже оказывает общетоксическое действие, проявлением которого и является похмелье. Пока ацетальдегид находится в крови, все симптомы будут сохраняться, как только он превратится в печени в уксусную кислоту — симптомы пройдут Вероника Савенко Врач-терапевт

По словам медика, чаще всего плохое самочувствие развивается через 8–18 часов после новогоднего застолья, когда этиловый спирт начинает метаболизироваться в печени. Среди симптомов — слабость, жажда, сонливость, тошнота, головная боль, также многие испытывают проблемы с концентрацией внимания. Рейтинг напитков по степени похмелья выглядит следующим образом (напитки расположены в порядке убывания): бренди, красное вино, ром, виски, белое вино, джин, водка, чистый спирт.

Чтобы избавиться от похмелья, как подчеркнула собеседница Лайфа, важно восстановить водно-солевой баланс, уровень сахара и кислорода в крови. Как раз здесь на помощь придёт минеральная вода, но перебарщивать с ней тоже не следует.

"Минеральная вода раздражает слизистые желудка, поэтому большой объём питья за один раз вызовет рвоту. Пейте небольшими порциями, комфортной температуры, в объёме не более двух-трёх литров в сутки. Если похмелье тяжёлое, минеральной водой ситуацию не исправить, необходимо вызвать доктора", — предупредила Савенко.

Что касается медицинских препаратов от похмелья, то таких попросту не существует. При этом снять неприятные симптомы поможет ибупрофен — стандартный нестероидный противовоспалительный препарат. Как добавила терапевт, во время похмелья необходимо избегать приёма парацетамола, поскольку он оказывает дополнительную нагрузку на печень. В заключение медик развенчала популярный миф про рассол. По её словам, в нём содержится большое количество соли, которая, наоборот, будет удерживать воду в организме, мешая выводу токсинов и провоцируя обезвоживание.