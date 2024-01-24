Названа безопасная для здоровья дневная доза выпечки

Бесконтрольное поедание выпечки может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, предупредила диетолог Марьяна Джутова во Всемирный день пирога. Чтобы сладкие булочки не привели к ожирению или диабету, необходимо снизить потребление содержащихся в них свободных сахаров до 10% от дневной нормы, рассказала она РИАМО.

По словам кандидата медицинских наук, в первую очередь налегание на мучное спровоцирует набор лишнего веса. Одновременно из-за возросшей нагрузки под ударом окажется и сердце. Не исключены и другие заболевания, связанные с переизбытком жировой ткани.

"Эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. ВОЗ рекомендует, чтобы суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, и сахара, содержащегося в меду, соках и сиропах, не превышало 10% от общего энергетического потребления в день", — пояснила Джутова.