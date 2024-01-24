Названа безопасная для здоровья дневная доза выпечки
Диетолог Джутова призвала ограничить употребление выпечки ради сердца
Бесконтрольное поедание выпечки может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, предупредила диетолог Марьяна Джутова во Всемирный день пирога. Чтобы сладкие булочки не привели к ожирению или диабету, необходимо снизить потребление содержащихся в них свободных сахаров до 10% от дневной нормы, рассказала она РИАМО.
По словам кандидата медицинских наук, в первую очередь налегание на мучное спровоцирует набор лишнего веса. Одновременно из-за возросшей нагрузки под ударом окажется и сердце. Не исключены и другие заболевания, связанные с переизбытком жировой ткани.
"Эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. ВОЗ рекомендует, чтобы суммарное потребление свободных сахаров, включая сахар, добавляемый к пище, и сахара, содержащегося в меду, соках и сиропах, не превышало 10% от общего энергетического потребления в день", — пояснила Джутова.
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