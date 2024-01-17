Соль или сахар: Диетолог рассказала, что опаснее для организма

Соль и сахар часто называют белой смертью. А что из них хуже влияет на здоровье человека, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. По её словам, соль необходима человеку при условии потребления не более пяти граммов в сутки. Она отметила, что, если не добирать норму, могут начаться проблемы со здоровьем.

"Соль играет важную роль в электролитном балансе, способствует мышечным сокращениям и помогает бороться с микробами. С помощью соли организм быстрее восстанавливается, а если не восполнить баланс соли при активном потении — могут развиться спазмы", — рассказала медик в беседе с aif.ru.

Специалист добавила, что соль регулирует давление и поддерживает нервную систему, а также оказывает антибактериальный эффект. Диетолог рассказала, что за счёт этих антисептических свойств можно притормозить гнилостные процессы в пищеварении.

Однако медик подчеркнула, что соль способна вызывать привыкание и даже зависимость. Она отметила, что при большом потреблении солёного его хочется всё больше. По её словам, переизбыток соли в организме грозит повышением давления, вымыванием кальция, а также замедленным расщеплением жиров, которое приведёт к увеличению веса.

Рафинированный сахар, как и соль, используется человеком везде, заметила Мансурова. Она рассказала, что с помощью сладкого порошка можно облегчить стресс, так как инсулин способствует выработке серотонина. Однако врач предупредила, что не стоит злоупотреблять, так как это ощущение счастья фальшивое.

Специалист рассказала, что избыток сахара чреват сахарным диабетом, а также способствует разрушению зубной эмали. Кроме того, он приводит к ожирению, создаёт ощущение ложного голода, провоцирует раннее старение, подчеркнула нутрициолог.

"Чтобы не навредить организму, надо ограничить потребление сахара до 5% от всего числа калорий за день — в день стоит потреблять не более шести чайных ложек сахара, или 30 граммов", — добавила эксперт, подчеркнув, что если отказаться от сахара, то снизится число эпизодов болезней, так как он приводит к хроническому воспалению.

В заключение Мансурова заявила, что оба разобранных продукта вредны, потому что могут приводить к серьёзным неизлечимым болезням. Она отметила, что бытует мнение, будто без сахара мозг работать не может, но на деле же ему нужна глюкоза, которую можно получить из других продуктов. Выходит, что при переизбытке оба продукта опасны одинаково, однако соль незаменима, поэтому к её потреблению надо относиться внимательно, заключила эксперт.