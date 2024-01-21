Перечислены самые популярные "мусорные" продукты, которые есть дома у каждого

Диетолог Татьяна Селезнёва рассказала, какие продукты считаются "пищевым мусором" для человеческого организма. Именно так специалисты называют быструю, доступную и чаще всего высококалорийную еду, которая есть в рационе буквально у каждого.

Так, к "пищевому мусору" прежде всего относятся: рафинированный сахар, соевый соус и полуфабрикаты. Как пояснила Селезнёва, эти продукты вредны не только для фигуры, но и для здоровья всего организма. К "мусору" врач также отнесла колбасные изделия, сосиски, фастфуд, сдобу и пиво (причём даже безалкогольное). Все вышеперечисленные продукты содержат множество различных добавок, а некоторые могут и вовсе стать источником канцерогенов.

Вместо "пищевого мусора" Селезнёва предлагает ввести в рацион рыбу, сливочное масло, нут, греческий йогурт, яблоки и бруснику, а также брюссельскую капусту и финики. При этом, по её словам, полностью отказываться от сахара всё же нельзя — его должно быть в меру.

"Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Всё можно, только в меру", — резюмировала медик в беседе с порталом 76.ru.