Названы пять главных ошибок в питании, изнашивающих сердце

Сердце является самым важным органом человека, и, чтобы не перегружать его, нужно избегать ошибок в питании. Как рассказала "Газете.ru" врач – терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева, это поможет предотвратить заболевания не только сердца и сосудов, но и органов ЖКТ. В противном случае можно получить эндокринные нарушения, сахарный диабет второго типа и рак.

Первой ошибкой специалист назвала дефицит овощей, фруктов и ягод. Они являются источниками фитонутриентов, биологически активных компонентов, обеспечивающих широкую раскраску растительных продуктов. Также они понижают уровень холестерина и давление, делают крепче капилляры сосудов.

Вторая ошибка — употребление жареного, даже несколько раз в неделю, что ведёт к развитию сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии. Хрустящая заражённая корочка под высокими температурами превращается в яд, разрушающий организм. Когда белки соединяются с углеводами и "карамелизируются", получаются конечные продукты гликирования. Это один из мощнейших факторов старения клеток. Стенки сосудов теряют эластичность, становятся жёстче, а это ведёт к сердечно-сосудистым патологиям.

Третья ошибка — переедание сахара. Учитывая, что он есть в десертах, выпечке, молочке, колбасах, фастфуде и готовых завтраках, очень легко сбиться со счёта и не понять, много съедено сахара или ещё не очень.

"Чем больше сахара, тем больше рисков для здоровья, поскольку избыточное потребление этого продукта приводит к набору лишнего веса, который провоцирует развитие более серьёзных проблем со здоровьем, включая проблемы с сердцем", — пояснила Зубарева.

Пересаливать еду врач также не рекомендует. Избыток соли можно найти в мясных полуфабрикатах, чипсах, снеках и фастфуде. Переедание соли провоцирует повышение артериального давления, может привести к сердечной недостаточности или инсульту. Ежедневная физиологическая норма соли — 1,5 грамма.