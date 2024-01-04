Кардиолог назвала причины "разрыва сердца"

Состояние, когда стенка левого желудочка рвётся после инфаркта миокарда, врачи называют "разрывом сердца", рассказала кардиолог Ольга Бокерия. По её словам, таким термином порой описывают сердечный приступ, но разрыв зачастую случается только спустя 2–3 недели после него.

"Процесс рубцевания зоны инфаркта включает стадию "размягчения" ткани в зоне инфаркта, которая, например, при повышении артериального давления может "порваться". Поэтому пациенты, перенёсшие инфаркт, особенно если не выполнялось шунтирование зоны инфаркта, должны четыре недели соблюдать постельный режим, тогда будет сформирован рубец", — объяснила Бокерия в своём телеграм-канале.

Врач отметила, что разрыв стенки желудочка обычно приводит к летальному исходу. Спасти человека удастся только при экстренной помощи медиков, у которых есть специальное оборудование, а в удачных случаях проблема может решиться благодаря тромбу, который может закрыть образовавшийся промежуток.