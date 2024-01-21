Есть во всех магазинах: Россиянам назвали продлевающий молодость продукт

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21 января, 14:51

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Онколог Воробьёв: Капуста способствует замедлению старения организма

Такой простой овощ, как капуста, может замедлить старение клеток, так как в нём содержится масса природных антиоксидантов. Об этом рассказал онколог Андрей Воробьёв.

"Общее содержание витаминов в капусте в три раза выше, чем в томатах, особенно много витаминов С, Е и бета-каротина. Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток", — сказал он в беседе с изданием "Медикфорум".

Также, по словам медика, в капусте содержится много пищевых волокон, которые помогают организму выводить токсины и поддержат здоровье пищеварительного тракта. Кроме того, регулярное употребление этого овоща провоцирует рост полезных бактерий в желудке, которые, по сути, являются защитниками иммунитета. При этом, напомнил Воробьёв, калорийность капусты невысока — всего 25 килокалорий на сто граммов продукта. В заключение врач посоветовал употреблять сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ.

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А ранее Лайф рассказывал о пяти ошибках в питании, которые изнашивают сердце. На здоровье этого органа, в частности, негативно влияет дефицит овощей, фруктов и ягод. Они нужны организму, чтобы снизить уровень холестерина и укрепить капиллярную стенку.

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Freepik / pvproductions

Наталья Исакова
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