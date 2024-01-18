Назван продукт русской кухни, чайная ложка которого насытит витаминами на сутки Врач Бобровский назвал свежий натёртый хрен витамином долголетия 18 января, 15:31 Хрен называют витамином долголетия. Обложка © Shutterstock

В русской кухне существует уникальный продукт, получивший название "витамин долголетия". Речь идёт о хрене, который лучше употреблять в свежем виде, чтобы извлечь максимальную пользу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

"Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций — тот состав, который иногда называют витамином долголетия. Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте", — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Максимальная суточная доза — это одна чайная ложка натёртого продукта, отметил эксперт. Высушенный хрен, по его словам, теряет большинство своих полезных свойств и вряд ли поможет укрепить здоровье. Также мало пользы от пасты из этого растения, которая продаётся в магазинах, — там много консервантов и красителей, убивающих витамины.

Бобровский предупредил, что при гастрите, болезнях почек и астме хрен не рекомендуется к употреблению. Всё дело в ядрёном характере растения. Хрен может раздражать слизистые органов, вызывать аллергию и приводить к нарушениям в работе почек, если у человека уже было хроническое заболевание, заключил медик.

Ранее Лайф писал, что в период простуд нужно помнить о правильном питании, которое поможет побороть инфекции. Прежде всего следует обратить внимание на льняную кашу и изюм. Также рекомендуются нежирная рыба, сыр, овощи и фрукты.

Авторы Татьяна Миссуми