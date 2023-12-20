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Врач назвал продукты, которыми полезно побаловать себя во время гриппа

Врач Умнов: Изюм и льняная каша помогут при простуде

20 декабря, 09:56
<p>Изюм и льняная каша помогут при простуде. Обложка © Shutterstock</p>

Изюм и льняная каша помогут при простуде. Обложка © Shutterstock

Часто во время простуды и гриппа совсем не хочется есть. Однако, как рассказал хирург Александр Умнов, очень важно в этот период обеспечить себе трёхразовое питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. Какими продуктами можно себя побаловать во время болезни, читайте в материале Лайфа.

По словам Умнова, важно не забывать об овощах и фруктах, богатых витаминами А и С (цитрусовые, зелёный лук, морковь, смородина), можно употреблять твёрдые сыры и нежирную рыбу.

Во время гриппа и простуды полезно употреблять продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника.

Александр Умнов

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

<p>Во время гриппа и простуды полезно употреблять продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника.</p>
<p>Во время гриппа и простуды полезно употреблять продукты, повышающие иммунитет, такие как изюм, льняная каша, брусника.</p>

А вот жареную пищу, продукты, повышающие брожение в кишечнике (бобы, виноград), лучше исключить. Как и алкоголь. При этом не забывайте пить минимум два литра жидкости в день, добавил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

В России не планируется введение масочного режима в новогодние праздники

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Напомним, что сейчас в России фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. А ведь впереди Новый год, и болеть никому не хочется. Чтобы не слечь прямо перед праздниками, нужно соблюсти несколько простых правил "предновогодней безопасности", о них читайте в материале Лайфа.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов

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