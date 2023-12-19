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19 декабря, 10:18

В России не планируется введение масочного режима в новогодние праздники

В России не планируется введение масочного режима в период новогодних праздников и каникул, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Но при этом глава службы Анна Попова призвала не забывать о мерах личной профилактики.

"Необходимо тщательное мытьё рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, — всё это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов", — сказала она.

Попова указала, что многие люди пренебрегают этим, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусов. К слову, в России уже завершается процесс иммунизации против гриппа: всего привито почти 78 миллионов человек.

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Ранее в Роспотребнадзоре подчёркивали, что призыв носить маски носит рекомендательный характер и не является сигналом введения масочного режима. Там указали, что это является вопросом личной ответственности перед собой и окружающими.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Матвей Константинов
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