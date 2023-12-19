Врач дала простые советы, как не встретить Новый год на больничном Врач Ерошкина: Чтобы не заболеть, зимой голову мыть лучше с вечера 19 декабря, 08:48 Чтобы не заболеть, зимой голову мыть лучше с вечера. Обложка © Unsplash

Зимой многие страдают простудными заболеваниями, и меньше всего хочется провести новогодние каникулы с температурой и насморком. Врач оториноларинголог Ирина Ерошкина назвала Лайфу несложные правила, соблюдая которые, вы не сляжете с простудой на Новый год.

Главное правило профилактики и сохранения здоровья — одеваться по погоде. Врач напоминает, что одежда и обувь должны соответствовать сезону, в мороз не стоит пренебрегать шапками, перчатками и варежками. А ещё нужно отказаться от облегающей одежды — она должна быть свободной, тёплой и не сковывать движения. Если морозы усилились, защищайте верхние дыхательные пути от переохлаждения шарфами и шейными платками.

При выходе на улицу из тёплого помещения, несколько минут постойте в подъезде, чтобы избежать резкой контрастной смены температур. Ирина Ерошкина Врач оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2

Поездки в общественном транспорте, посещение массовых мероприятий стоит ограничить. Если рядом заболевший — доставайте маску. Пейте побольше жидкости, витаминизированных напитков, морсов. Ваш рацион должен содержать достаточное количество витаминов и минералов, овощей и фруктов, не злоупотребляйте жёсткими диетами.

"Чтобы избежать возможного развития респираторных инфекций, не мойте голову перед выходом на улицу, делайте это с вечера, долго не разговаривайте на улице по мобильному телефону, так как всё это приводит к переохлаждению ЛОР органов и возможному развитию заболевания", — добавила врач оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2.

Укрепляйте иммунитет, принимайте витамины и микроэлементы, не забывайте о физической активности, прогулках на свежем воздухе, отказе от курения, полноценном сне, проветривании помещений, используйте увлажнители воздуха. Доказано, что вирусы размножаются в холодное время года намного лучше, чем в теплый период, добавила Ерошкина.

Также регулярно мойте руки и используйте обеззараживающие антисептики, также растворами антисептиков можно полоскать горло и полость носав. Важным фактором предупреждения развития респираторных инфекций является исключения стрессовых реакций, так как стресс приводит к истощению иммунитета. Избегайте конфликтных ситуаций на работе и дома. Будьте добрее друг к другу, дала совет врач.

Авторы Андрей Горяничев