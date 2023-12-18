В Москве к Новому году ожидается выход на плато по ковиду и ОРВИ

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Депздрав Москвы: Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом замедлился

18 декабря, 08:46
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская<strong style="font-weight: bold;"> </strong></p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Москве замедлился, и в ближайшие пару недель прогнозируется выход на плато. Об этом информирует в понедельник, 18 декабря, пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

"В течение ближайших 1–2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет", — приводит заявление представителей ведомства РИА "Новости".

Там добавили, что показатели заболеваемости ОРВИ за прошлую неделю не превышают данных, зафиксированных две недели назад. А заболеваемость ковидом, по официальной статистике, снижается уже в течение двух недель подряд.

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Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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