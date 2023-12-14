Профессор рассказал, так ли страшна скрытая пневмония, которой пугают россиян

Оснований беспокоиться о заболеваемости школьников так называемой скрытой пневмонией нет. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Василий Власов, отметив, что данная пневмония, как правило, протекает легко и не представляет опасности, особенно для школьников.

"Дело в том, что значительная часть так называемых простудных заболеваний, которые протекают не совсем легко, так называемой средней тяжести, они сопровождаются пневмонией, но эта пневмония, как правило, протекает легко и не представляет опасности, в особенности для детей школьного возраста. Поэтому к этому не стоит относиться с большой тревогой. Система здравоохранения, тем более в Москве, работает хорошо. Это обычный, сезонный подъём заболеваемости. Нет оснований для тревоги", — приводит слова эксперта RuNews24.