Профессор рассказал, так ли страшна скрытая пневмония, которой пугают россиян
Доктор Власов: Скрытая пневмония не представляет опасности для школьников
Оснований беспокоиться о заболеваемости школьников так называемой скрытой пневмонией нет. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Василий Власов, отметив, что данная пневмония, как правило, протекает легко и не представляет опасности, особенно для школьников.
Ранее СМИ сообщили, что в Московском регионе фиксируются массовые заболевания скрытой пневмонией среди школьников, однако столичный Депздрав не подтвердил эту информацию. Там пояснили, что текущие показатели находятся на уровне прошлогодних.
"Дело в том, что значительная часть так называемых простудных заболеваний, которые протекают не совсем легко, так называемой средней тяжести, они сопровождаются пневмонией, но эта пневмония, как правило, протекает легко и не представляет опасности, в особенности для детей школьного возраста. Поэтому к этому не стоит относиться с большой тревогой. Система здравоохранения, тем более в Москве, работает хорошо. Это обычный, сезонный подъём заболеваемости. Нет оснований для тревоги", — приводит слова эксперта RuNews24.
Также Власов отметил, что, несмотря на высокую температуру и частое резкое ухудшение состояния, дети в итоге очень хорошо переносят простудные заболевания.
Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.
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