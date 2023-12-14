Регион

Уведомления отключены

14 декабря, 11:07

Российские регионы предупредили о приближении волны инфекций из Москвы

Иммунолог Крючков: Волна инфекций придёт в регионы из Москвы в январе

В течение месяца волна инфекционных заболеваний, которые начали регистрировать в столице, доберётся до регионов страны. Такой прогноз дал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Скорее всего, текущая ситуация, которую мы сейчас видим, ещё даст в декабре рост на неделю, максимум на две, а потом будет спад. Но недолговременный, недели на две, а потом опять начнётся рост заболеваемости. Это происходит и в Москве, и уже потихонечку в регионах", сказал Крючков в беседе с Ura.ru, добавив, что в середине января в регионах может появиться "что-то, что ещё не пришло из Москвы".

По его словам, весьма вероятно, что наибольший рост заболеваемости в регионах придётся на период с середины января по февраль и, возможно, начало марта. Крючков отметил, что в настоящее время в России не регистрируются новые неизвестные инфекции. Есть коронавирус, ОРВИ, грипп, а также микоплазменная инфекция, вызванная микроорганизмом Мycoplasma pneumoniae. Она приводит к пневмонии и преимущественно распространяется на детей. При таком заболевании наблюдается средняя или высокая температура.

"Микоплазма стала более защищена от действия антибиотиков. То есть лечить её стало сложнее. Получается такая сборная солянка с большим влиянием на общую заболеваемость со стороны микоплазменной инфекции, с SARS-CoV-2, гриппа и других ОРВИ", — заключил Крючков.

Полкласса на больничном: В школах Москвы и области всплеск заболевания скрытой пневмонией

Полкласса на больничном: В школах Москвы и области всплеск заболевания скрытой пневмонией

Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров