Российские регионы предупредили о приближении волны инфекций из Москвы

В течение месяца волна инфекционных заболеваний, которые начали регистрировать в столице, доберётся до регионов страны. Такой прогноз дал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Скорее всего, текущая ситуация, которую мы сейчас видим, ещё даст в декабре рост на неделю, максимум на две, а потом будет спад. Но недолговременный, недели на две, а потом опять начнётся рост заболеваемости. Это происходит и в Москве, и уже потихонечку в регионах", — сказал Крючков в беседе с Ura.ru, добавив, что в середине января в регионах может появиться "что-то, что ещё не пришло из Москвы".

По его словам, весьма вероятно, что наибольший рост заболеваемости в регионах придётся на период с середины января по февраль и, возможно, начало марта. Крючков отметил, что в настоящее время в России не регистрируются новые неизвестные инфекции. Есть коронавирус, ОРВИ, грипп, а также микоплазменная инфекция, вызванная микроорганизмом Мycoplasma pneumoniae. Она приводит к пневмонии и преимущественно распространяется на детей. При таком заболевании наблюдается средняя или высокая температура.