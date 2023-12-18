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18 декабря, 06:30

Работают из последних сил: Российские звёзды массово слегли с гриппом после "Песни года — 2023"

Mash: Российские артисты массово заболели гриппом после "Песни года — 2023"

<p>"Песня года — 2023" в Москве. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

"Песня года — 2023" в Москве. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Российские артисты, принимавшие участие в "Песне года — 2023" и новогоднем вечере "Жара" в Москве, массово заболели гриппом и простудой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в мероприятиях принимали участие все: от Анны Асти, Леры Кудрявцевой, Лепса, Киркорова до Стаса Михайлова, Ларисы Долиной, Баскова и Клавы Коки. Артисты активно взаимодействовали друг с другом: пели, танцевали, целовались и обнимались.

Менеджеры артистов заявили, что каждый второй участник мероприятий чихал и кашлял, тогда как некоторые из них пытались скрывать своё состояние. Сейчас многие из звёзд работают из последних сил, однако не сообщают о болезнях, чтобы не спугнуть организаторов.

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Ранее Лайф рассказывал, что телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией. Звезда прилетела в Белоруссию на "Песню года", но уже в аэропорту почувствовала себя плохо: пожаловалась на сильную слабость и кашель. Сейчас ведущую уже выписали из больницы, она благополучно вернулась домой.

Ян Поланин
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