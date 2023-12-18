Работают из последних сил: Российские звёзды массово слегли с гриппом после "Песни года — 2023"
Mash: Российские артисты массово заболели гриппом после "Песни года — 2023"
"Песня года — 2023" в Москве. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Российские артисты, принимавшие участие в "Песне года — 2023" и новогоднем вечере "Жара" в Москве, массово заболели гриппом и простудой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, в мероприятиях принимали участие все: от Анны Асти, Леры Кудрявцевой, Лепса, Киркорова до Стаса Михайлова, Ларисы Долиной, Баскова и Клавы Коки. Артисты активно взаимодействовали друг с другом: пели, танцевали, целовались и обнимались.
Менеджеры артистов заявили, что каждый второй участник мероприятий чихал и кашлял, тогда как некоторые из них пытались скрывать своё состояние. Сейчас многие из звёзд работают из последних сил, однако не сообщают о болезнях, чтобы не спугнуть организаторов.
Ранее Лайф рассказывал, что телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией. Звезда прилетела в Белоруссию на "Песню года", но уже в аэропорту почувствовала себя плохо: пожаловалась на сильную слабость и кашель. Сейчас ведущую уже выписали из больницы, она благополучно вернулась домой.