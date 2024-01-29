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29 января, 01:17

Диетолог назвала традиционное блюдо русской кухни, которое "ломает" мозг

Диетолог Соломатина заявила, что жареный картофель может плохо повлиять на мозг

Злоупотребление жареным картофелем может плохо повлиять на организм. Как заявила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, это всё из-за того, что это блюдо обладает высоким гликемическим индексом, что в свою очередь может нарушить кровоснабжение.

"Мы состоим из того, что мы едим. Это банальное выражение, но оно правдиво. Жареный картофель, в отличие от варёного, имеет высокий гликемический индекс", — сообщила эксперт.

По её словам, чем чаще человек употребляет жареный картофель — тем больше у него повышается уровень глюкозы в крови, из-за чего в организме возникают воспаления, на которые он своевременно реагирует. Например, человеческий организм "залечивает" повреждения эндотелия сосудов холестерином. Врач подчеркнула, что по причине этого может ухудшиться мозговое кровообращение.

"Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", — заключила Соломатина.

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Ранее Лайф писал, что картофель считается спорным овощем в плане пользы. Как отмечают некоторые эксперты, в гарвардской пирамиде здорового питания он находится на одной позиции с белым хлебом, рисом и сахаром — продуктами, которые считаются вредными.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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