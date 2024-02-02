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2 февраля, 09:49

Увеличивается риск развития ожирения: Диетолог объяснила, для кого может быть вреден водный кефир

Диетолог Нефёдова: Водный кефир вреден для диабетиков и людей с лишним весом

Во всём мире набирает популярность тибикос, или водный (веганский) кефир — это ферментированный газированный напиток, который богат пробиотиками. Многие называют его аналогом комбучи, но только она в основном состоит из дрожжей, а в водном кефире более насыщенная популяция бактерий. О пользе и вреде тибикоса подробнее рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.

"В водном кефире содержится довольно большое количество пробиотиков благодаря культурам, которые в нём присутствуют. Поэтому он может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника, которая связана с нашим здоровьем", — сказала медик в интервью радио Sputnik.

Однако если микробиота кишечника "плохая", то, по словам специалиста, увеличивается риск развития ожирения, депрессии и проблем с сердцем. Также возникает угроза развития аутоиммунных заболеваний и болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника). Кроме того, переизбыток бактерий может вызвать тошноту и вздутие живота. Ещё один минус веганского кефира — наличие в нём сахара, резюмировала Нефёдова.

Продукты, которые мы употребляем каждый день, оказались прямой дорогой к тромбам
Продукты, которые мы употребляем каждый день, оказались прямой дорогой к тромбам

Ранее Лайф писал, что учёные назвали напиток-убийцу сальмонеллы. Эта бактерия является возбудителем брюшного тифа — острой циклически протекающей кишечной инфекции.

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Наталья Исакова
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