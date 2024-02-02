Увеличивается риск развития ожирения: Диетолог объяснила, для кого может быть вреден водный кефир

Во всём мире набирает популярность тибикос, или водный (веганский) кефир — это ферментированный газированный напиток, который богат пробиотиками. Многие называют его аналогом комбучи, но только она в основном состоит из дрожжей, а в водном кефире более насыщенная популяция бактерий. О пользе и вреде тибикоса подробнее рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.

"В водном кефире содержится довольно большое количество пробиотиков благодаря культурам, которые в нём присутствуют. Поэтому он может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника, которая связана с нашим здоровьем", — сказала медик в интервью радио Sputnik.

Однако если микробиота кишечника "плохая", то, по словам специалиста, увеличивается риск развития ожирения, депрессии и проблем с сердцем. Также возникает угроза развития аутоиммунных заболеваний и болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника). Кроме того, переизбыток бактерий может вызвать тошноту и вздутие живота. Ещё один минус веганского кефира — наличие в нём сахара, резюмировала Нефёдова.