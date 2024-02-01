Учёные назвали напиток-убийцу сальмонеллы и других опасных бактерий

Томатный сок может убить сальмонеллу и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнеллского университета в США, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

По словам учёных, Salmonella Typhi, или брюшнотифозная палочка, может быть уничтожена антимикробными пептидами, которые содержатся в томатном соке. Указанная бактерия является возбудителем брюшного тифа — острой циклически протекающей кишечной инфекции. Также американские учёные установили, что пептиды в томатном соке могут разрушать мембраны таких патогенных бактерий, как S. Typhimurium и E. coli.

"Нашей главной целью в этом исследовании было выяснить, могут ли помидоры и томатный сок убивать кишечные патогены, включая Salmonella Typhi, и если да, то какими качествами они обладают, что заставляют их работать", — подчеркнул Чонмин Сонг, доктор философии, доцент кафедры микробиологии и иммунологии в Корнеллском университете.

Самым значительным выводом, по словам учёных, является то, что томатный сок проявил эффективность в уничтожении Salmonella Typhi и других бактерий, вызывающих проблемы в области пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.