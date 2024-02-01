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1 февраля, 12:35

Учёные назвали напиток-убийцу сальмонеллы и других опасных бактерий

Microbiology Spectrum: Томатный сок способен уничтожить бактерию сальмонеллу

Томатный сок может убить сальмонеллу и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнеллского университета в США, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.

По словам учёных, Salmonella Typhi, или брюшнотифозная палочка, может быть уничтожена антимикробными пептидами, которые содержатся в томатном соке. Указанная бактерия является возбудителем брюшного тифа — острой циклически протекающей кишечной инфекции. Также американские учёные установили, что пептиды в томатном соке могут разрушать мембраны таких патогенных бактерий, как S. Typhimurium и E. coli.

"Нашей главной целью в этом исследовании было выяснить, могут ли помидоры и томатный сок убивать кишечные патогены, включая Salmonella Typhi, и если да, то какими качествами они обладают, что заставляют их работать", — подчеркнул Чонмин Сонг, доктор философии, доцент кафедры микробиологии и иммунологии в Корнеллском университете.

Самым значительным выводом, по словам учёных, является то, что томатный сок проявил эффективность в уничтожении Salmonella Typhi и других бактерий, вызывающих проблемы в области пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.

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А ранее Лайф писал, что учёные обнаружили связь между употреблением томатного сока и уровнем холестерина в крови. По словам исследователей, благодаря антиоксиданту ликопину напиток способствует снижению уровня холестерина, а также уменьшает риск образования бляшек в сосудах. Кроме того, употребление томатного сока помогает нормализовать давление.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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