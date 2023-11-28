Учёные объяснили влияние томатного сока на уровень холестерина

Учёные обнаружили связь между употреблением томатного сока и уровнем холестерина в крови. Исследования показали, что напиток влияет на подавление синтеза этого органического соединения. Подробности опубликованы в журнале Annals of Nutrition & Metabolism.

Оказалось, что в томатном соке содержится антиоксидант ликопин, который способствует снижению уровня холестерина, а также уменьшает риск образования бляшек в сосудах. Употребление этого вида сока помогает нормализовать артериальное давление. На это влияет большое количество калия в напитке. Только важно пить томатный сок натощак, тогда полезные вещества будут усваиваться организмом лучше.