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28 ноября, 07:22

Учёные объяснили влияние томатного сока на уровень холестерина

ANN: Томатный сок способствует подавлению синтеза холестерина в крови

Учёные обнаружили связь между употреблением томатного сока и уровнем холестерина в крови. Исследования показали, что напиток влияет на подавление синтеза этого органического соединения. Подробности опубликованы в журнале Annals of Nutrition & Metabolism.

Оказалось, что в томатном соке содержится антиоксидант ликопин, который способствует снижению уровня холестерина, а также уменьшает риск образования бляшек в сосудах. Употребление этого вида сока помогает нормализовать артериальное давление. На это влияет большое количество калия в напитке. Только важно пить томатный сок натощак, тогда полезные вещества будут усваиваться организмом лучше.

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freepik / jcomp

Ян Поланин
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