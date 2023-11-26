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26 ноября, 10:19

Учёный назвал два продукта, которые отнимают у людей 10 лет жизни

Pronews: Сладкие напитки и обработанное мясо отнимают у человека 10 лет жизни

Сладкие напитки и обработанное мясо забирают у человека примерно 10 лет жизни. К такому выводу пришёл профессор питания Бергенского университета в Норвегии Ларс Фаднес, изучивший рацион около полумиллиона британцев.

По его словам, те участники исследования, который отказались от газировки и колбасы, прожили на 10,8 года дольше, чем те, кто продолжал употреблять эти продукты. Эксперт уточнил, что "зожники" заменили вредные жиры и закуски фруктами, овощами и орехами. В основном хороших результатов удалось добиться тем, кто начал правильно питаться в 40 лет.

"Преимущества для добровольцев, которые изменили свой рацион примерно в 70 лет, были меньшими, но всё же значительными. В частности, мужчины, избегавшие нездоровой пищи, увеличили продолжительность своей жизни на 5,4 года, а женщины — на пять лет", — уточняет Pronews.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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