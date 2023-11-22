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22 ноября, 20:15

Названы продукты, которые помогут восполнить нехватку "солнечного" витамина

Диетолог Фетисова: Восполнить витамин D поможет треска и недолгие прогулки

Суточная норма витамина D для человека до 50 лет — 600 международных единиц, а старше — 1000 единиц. И, если их не получается получить из-за нехватки солнца, есть возможность "пополнить хоть какие-то запасы" с помощью правильной подборки продуктов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала врач – эндокринолог-диетолог Надежда Фетисова.

По её словам, по количеству содержания "солнечного" витамина лидируют лосось, икра и сыр. А вот во фруктах и овощах его практически не найти, за исключением грибов. В них содержится почти три дневные нормы этого витамина. Также Фетисова посоветовала не пренебрегать жирами в своём меню.

"Надо помнить, что витамин D — это жирорастворимый витамин. Поэтому жиры в еде улучшают усвоение витамина D. Очень часто люди, придерживающиеся здорового рациона, начинают исключать жиры из своего рациона: покупают нежирные сорта мяса, рыбы, исключают какие-либо масла. Это неправильно", — пояснила Фетисова.

Лидером среди блюд, содержащих этот витамин, специалист назвала салат с печенью трески: всего одна ложка поможет восполнить его суточную норму. Также в блюдо можно добавить куриное яйцо, в желтке которого — 5% дозы витамина. А вот современные молочные продукты из-за лактазной недостаточности хоть и богаты витамином D, помешают организму его усвоить.

Без консультации специалиста трудно понять, что организму не хватает витамина D. И всё же есть ряд "красных флагов", которые могут об этом сигнализировать: повышенная утомляемость, ослабленный иммунитет и набор веса. Важно понимать, что впрок витамином D наесться нельзя: единственный выход — сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе хотя бы по 20 минут в день.

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Ранее врач общей практики посоветовал россиянам пить витамин D круглый год. Ведь в большинстве российских регионов слишком мало солнечных дней, чтобы организм вырабатывал его в необходимом количестве.

Обложка ©

Getty Images / SanyaSM

Анатолий Симоненко
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