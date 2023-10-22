Акушер-гинеколог назвала витамины, с которыми можно легко переборщить в беременность

С некоторыми микроэлементами во время беременности есть риск переборщить. Среди них — витамин D, железо и кальций. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анна Марченко. По её словам, не стоит принимать БАДы без рекомендации врача.

"Чаще всего в период беременности бесконтрольно принимают три микроэлемента — витамин D, железо и кальций. Без контроля врача с ними можно переборщить, что тоже имеет свои последствия, как и дефицит", — сказала главврач семейной клиники "Доктор Анна" в беседе с РИА "ФедералПресс".

Медик указала, что витамин D имеет огромное значение для формирования скелета малыша, но его избыток не выводится из организма и накапливается. Впоследствии это может привести к отравлению. Также стоит быть осторожными и не переборщить с приёмом железа.

Недостаток гемоглобина может привести к выкидышу, но и его слишком высокий уровень тоже грозит опасностью. Это может мешать всасыванию цинка. Недостаток цинка, в свою очередь, способен привести к задержкам развития плода и врождённым порокам. А вот переизбыток кальция в организме беременной женщины мешает всасыванию железа.