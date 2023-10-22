"Вам положена выплата на роды": Юрист раскрыл, как мошенники наживаются на беременных

Современные мошенники изобретают новые способы обмануть население. Расширяются также и категории лиц, на которых злоумышленники пытаются заработать. Как рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" юрист, правозащитник Алексей Канов, всё чаще жертвами преступников становятся беременные или недавно родившие женщины. Он поделился пятью самыми распространёнными видами обмана и сообщил, как этого избежать.

В первых трёх преступники просят беременных перевести им деньги под каким-либо предлогом. Различия составляют лишь методы обмана. В одном женщину, которая "нашла" подработку, просят заплатить перед получением зарплаты "страховочный взнос". В другом — мошенники предлагают получить "помощь от государства", но перед этим просят заплатить энную сумму. Для этого часто применяется рассылка сообщений с текстом: "Вам положено 50 тысяч от государства на роды". Кроме того, порой злоумышленники просят отдать деньги за определённый бизнес-тренинг успешной женщины в положении, который не предоставят.

В четвёртом случае, по словам специалиста, злоумышленники прописывают в объявлении о работе липовые условия. Например, женщинам обещают должность логиста, а по факту вывозят в спальный район и учат навязывать людям насосы и фильтры для воды.

Одна из самых распространённых схем мошенников — обналичивание материнского капитала, на которое охотно соглашаются многие жертвы. Юрист напомнил о том, что такой метод является незаконным, и рассказал, как всё-таки избежать обмана.

"Старайтесь выяснить все условия работы заранее. И если в них фигурируют взносы и прочие оплаты, которые нужно сделать, чтобы получить доступ к рабочему месту, материалам или заработанным деньгам, сразу отказывайтесь. Либо если оформление не предполагает официального заключения трудового договора или договора гражданско-правового характера. Без этих документов отстоять свои права и доказать обман будет сложно", — заключил Канов.