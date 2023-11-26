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Доктор Мясников назвал 4 суперсвойства обычной свёклы

Врач Мясников: Свёкла способна снизить риск развития рака

26 ноября, 05:32

Unsplash

Употребление свёклы поможет снизить риск развития онкологических заболеваний, повысить уровень железа, улучшить работу сердца и даже сбросить лишний вес. О чудодейственных свойствах овоща рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Клинические исследования показали, что бетаин (содержащийся в свёкле. — Прим. Лайфа) способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов. Также на основе бетаина производят лекарства для улучшения физической формы", — отметил теледоктор в эфире "России-1".

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Мясников посоветовал употреблять свёклу в сыром виде, поскольку овощ может потерять полезные свойства при термической обработке. Кроме того, этот корнеплод не рекомендован пациентам с камнями в почках или другими заболеваниями, связанными с образованием оксалатов.

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Многие знают о невероятных свойствах различных "суперфудов", которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Однако россиянам доступны сезонные чудо-продукты, которые и дешевле, и полезнее. О незаслуженно забытых овощах, которые буквально лежат под ногами, читайте в материале Лайфа. Среди них, кстати, есть свёкла.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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