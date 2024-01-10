Биохимик объяснила, какие опасности таятся в водопроводной, родниковой и бутилированной воде Биохимик Кулешова: В родниковой воде могут содержаться опасные вирусы 10 января, 11:42 В родниковой воде могут содержаться опасные вирусы. Обложка © Unsplash

Питьевая вода должна быть качественной и безопасной — это то, с чем не станет спорить ни один человек. Но всегда ли то, что мы пьём, соответствует заданным критериям? Увы, даже вода из источников может быть далеко не такой чистой, как нам кажется. Как оценить качество и защитить себя от отравлений и заражений, Лайфу рассказала биохимик Мария Кулешова.

Родниковая вода

Хотя родниковую воду мы априори считаем полезной, её показатели регулируются окружающей средой. На качество влияют состав почвы, осадки (или их отсутствие), близость к промышленным предприятиям и фермам. Поэтому риск столкнуться с опасными бактериями или вирусами в ней остаётся стабильно высоким. Мария Кулешова Эксперт-биохимик компании "Барьер"

Вместе с ним высокой остаётся и вероятность "подхватить" от такой воды кишечную инфекцию со всеми вытекающими.

Бутилированная вода

Прежде всего озабоченность экспертов вызывает качество пластика, в котором поставляется и хранится вода. Чем оно ниже, тем выше риск, что мелкие частицы пластика будут выщелачиваться в воду, загрязняя её, предупреждает Кулешова. Хотя дискуссии в научном сообществе пока продолжаются, а исследования на тему ведутся, уже ясно, что микропластик может влиять на функционирование практически всех систем организма, включая эндокринную, репродуктивную и иммунную. А ещё переносить токсины, вызывая повреждение и гибель клеток.

Водопроводная вода

Что касается водопроводной воды, то и с ней не всё гладко. В трубопроводах, по которым она поступает в квартиры, тоже могут содержаться бактерии (возбудители сальмонеллёза и даже холеры), вирусы (минимум энтеро-, норо- и ротавирусы) и паразиты (возбудители лямблиоза и дизентерии).

"Звучит пугающе? Без паники. Когда микроорганизмов в воде по тем или иным причинам становится больше, количество хлора тоже увеличивают. И хотя это происходит в допустимых пределах, качество воды всё равно ухудшается. Помочь в этом случае может дополнительная фильтрация — как минимум фильтры-кувшины, а как максимум — домашние осмотические системы", — советует эксперт-биохимик компании "Барьер".

Кстати, ранее учёные обнаружили, что в литровой бутылке питьевой воды может содержаться до 240 тысяч пластиковых частиц. Эта концентрация очень опасна для здоровья. Как также выяснилось, частицы нанопластика могут попадать в клетки крови человека, в том числе через плаценту — в тело новорождённых.

Авторы Андрей Горяничев