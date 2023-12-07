Доктор перечислил неприятные болезни от воды из-под крана и лучшие способы её очистить Врач Неронов рассказал, что вода из-под крана вызывает болезни кожи и органов 7 декабря, 10:49 Обложка © freepik

Вода из-под крана может представлять опасность для здоровья, так как она проходит по трубам, многим из которых несколько десятков лет. На их стенках оседает железо, частички ржавчины и накапливаются бактерии. Об этом сказал Лайфу врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Кроме этого, особую опасность для организма человека представляют хлор и его соединения. Основное предназначение элемента — обеззараживать питьевую воду. После добавления очистителя гибнут возбудители холеры, брюшного тифа и дизентерии. Однако накопление хлора в организме способно привести к серьёзным проблемам со здоровьем Владимир Неронов врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук

Некачественная водопроводная вода может вызвать заболевания слизистых оболочек, кожи и внутренних органов, продолжил Неронов. Один выпитый стакан сырой воды не скажется на здоровье, однако её систематическое употребление опасно. Мытьё или купание в воде, содержащей хлор, также могут привести к неблагоприятным последствиям, в первую очередь это сухость кожи и волос, жжение в глазах.

По мнению врача, идеальный вариант — использовать бутилированную воду. Но если такой возможности нет, то следует применять средства очистки. Во-первых, это отстаивание воды. Её оставляют на пару часов, чтобы осадок осел на дне ёмкости, а пары хлора улетучились. Но нужно помнить, что этот способ не защитит от вредных микроорганизмов.

Во-вторых, кипячение. Под действием высокой температуры бактерии гибнут, однако далеко не все. Более того, соли, хлор и вредные вещества могут вступать в реакцию друг с другом, и их содержание в воде увеличится, предупредил Неронов. В-третьих, фильтрация. Особенно эффективна очистка с использованием системы с обратным осмосом.

"Главная составляющая такой системы — полупроницаемая мембрана, которая оставляет после себя исключительно молекулы воды. В дальнейшем вода проходит процесс минерализации и насыщается полезными для организма минералами", — отметил врач-инфекционист.

По его словам, нельзя пренебрегать указанными способами очистки, особенно если на чайнике у вас всегда остаётся накипь, а вода имеет привкус или запах. Самый лучший вариант — сдать пробы в лабораторию, где специалисты не только помогут определить состояние водопроводной воды, но и подберут наиболее подходящий метод её очистки.

Ранее Лайф писал, что правило всегда запивать таблетки водой придумано неслучайно. Всё дело в том, что она максимально нейтральна и не вступает в реакцию с большинством химических веществ, а значит, обеспечивает их безопасное и эффективное усвоение, чего не скажешь о других напитках.

Авторы Андрей Горяничев