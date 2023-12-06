Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе
Врач Уланкина: Лекарства нельзя запивать кофе, чаем, газированной водой и соком
Обложка © Shutterstock
Правило — всегда запивать таблетки водой — придумано неслучайно. Всё дело в том, что она максимально нейтральна и не вступает в реакцию с большинством химических веществ, а значит, обеспечивает их безопасное и эффективное усвоение, чего не скажешь о других напитках.
"Одна из наиболее распространённых ошибок — запивать утренние таблетки кофе или принимать их сразу после бодрящего напитка. Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови", — рассказала Лайфу врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
Она отметила, что напиток снижает эффективность некоторых обезболивающих лекарств, препаратов от давления, антидепрессантов. При этом действие определённых гормональных контрацептивов, наоборот, усиливается, что может привести к нарушению работы органов репродуктивной системы.
Между употреблением кофе и приёмом лекарств следует делать перерыв 30–60 минут, а в некоторых случаях промежуток стоит увеличить и до одного-двух часов
Врач Ольга Уланкина
Чай действует на лекарства так же, как и более безобидные напитки: вода с газом, молоко или сок — их тоже лучше не сочетать с приёмом лекарств. Так, вода с газом ускоряет растворение таблеток в желудке и раздражает слизистые оболочки органов ЖКТ, что может привести к потере эффективности препаратов с длительным действием и усилить их побочное действие.
Некоторые соки, особенно цитрусовые, влияют на кислотность желудочного сока, а значит, на растворимость и усвоение препаратов, например антибиотиков. Молоко богато кальцием и другими минералами, которые могут связываться с активными компонентами лекарств и существенно снижать их эффективность, однако в некоторых случаях запивать им таблетки может быть даже полезно.
"Оно обладает обволакивающими свойствами, что может помочь уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, вызванное некоторыми лекарствами", — пояснила эксперт.
Вода имеет большое значение для усвоения большинства лекарств. Она не только помогает проглотить таблетку, но и способствует её правильному растворению. Однако если перед человеком стоит выбор, пропустить приём препарата или запить его кофе, можно попытаться проглотить таблетку или капсулу без воды.
Ранее Лайф уже рассказывал, что неправильный приём лекарств может привести к ухудшению здоровья. Самой первой и распространённой ошибкой является несогласованность со специалистом, когда пациент решает пропить лекарство "на своё усмотрение". Также вред организму может нанести нарушение дозировки, пропуск приёма или вообще его неправильный график.