Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе

Правило — всегда запивать таблетки водой — придумано неслучайно. Всё дело в том, что она максимально нейтральна и не вступает в реакцию с большинством химических веществ, а значит, обеспечивает их безопасное и эффективное усвоение, чего не скажешь о других напитках.

"Одна из наиболее распространённых ошибок — запивать утренние таблетки кофе или принимать их сразу после бодрящего напитка. Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови", — рассказала Лайфу врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Она отметила, что напиток снижает эффективность некоторых обезболивающих лекарств, препаратов от давления, антидепрессантов. При этом действие определённых гормональных контрацептивов, наоборот, усиливается, что может привести к нарушению работы органов репродуктивной системы.

Между употреблением кофе и приёмом лекарств следует делать перерыв 30–60 минут, а в некоторых случаях промежуток стоит увеличить и до одного-двух часов Врач Ольга Уланкина

Чай действует на лекарства так же, как и более безобидные напитки: вода с газом, молоко или сок — их тоже лучше не сочетать с приёмом лекарств. Так, вода с газом ускоряет растворение таблеток в желудке и раздражает слизистые оболочки органов ЖКТ, что может привести к потере эффективности препаратов с длительным действием и усилить их побочное действие.

Некоторые соки, особенно цитрусовые, влияют на кислотность желудочного сока, а значит, на растворимость и усвоение препаратов, например антибиотиков. Молоко богато кальцием и другими минералами, которые могут связываться с активными компонентами лекарств и существенно снижать их эффективность, однако в некоторых случаях запивать им таблетки может быть даже полезно.

"Оно обладает обволакивающими свойствами, что может помочь уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, вызванное некоторыми лекарствами", — пояснила эксперт.

Вода имеет большое значение для усвоения большинства лекарств. Она не только помогает проглотить таблетку, но и способствует её правильному растворению. Однако если перед человеком стоит выбор, пропустить приём препарата или запить его кофе, можно попытаться проглотить таблетку или капсулу без воды.