Мифы и правда о гомеопатии: Можно ли отказаться от лекарств и жить до 150 лет

На полках аптек можно без труда найти любое гомеопатическое средство — от заложенности носа, больного горла и живота. Но стоит ли доверять таким средствам, рассказали "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина и психолог Светлана Колосова.

Соломатина считает, что к гомеопатии прибегают в случае осознанного отказа от традиционного лечения. Но бывают и случаи, когда врачи-шарлатаны вводят пациентов в заблуждение, давая вредные советы. По её оценке, рекомендации вроде "Рассоси кусочек сахара" вместо препаратов могут серьёзно навредить. Но если гомеопатия применяется наравне с традиционной медициной, то вреда это не нанесёт.

Психолог Колосова со своей стороны предупредила, что передозировка некоторых нетрадиционных средств может "посадить" почки или другие органы. По её опыту, существует множество примеров, когда был нанесён вред здоровью самолечением. К опасным она отнесла совет пить соду или уксус для избавления от закисления организма и улучшения щелочного баланса.

"Если бы применение подобных средств было очевидным, то мы бы сидели на таких методах лечения и профилактики, и у всех не было бы проблем со здоровьем. Поэтому все рекламные лозунги на тему того, что медицина от нас что-то скрывает, а нетрадиционные методы обеспечивают жизнь до 150 лет, — это один из опаснейших форматов, который зачастую приводит к разным трагическим последствиям", — объяснила эксперт.