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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 14:43

Госдума хочет увеличить шрифт в описании побочек к лекарственным препаратам

ЛДПР хочет обязать писать о побочных эффектах к лекарствам крупным шрифтом

В Госдуму внесён законопроект, который обязывает фармкомпании отказаться от мелкого шрифта в инструкциях к лекарствам с описанием побочных эффектов. Сейчас в инструкциях рекомендованным является шрифт не менее восьмого кегля. Депутаты считают, что шрифт должен быть двенадцатым или даже крупнее, пишет "Газета.ru".

Авторы поправок — депутаты от ЛДПР — хотят защитить пациентов пожилого возраста, а также лиц с ослабленным зрением от ошибок при приёме лекарств и повысить их информированность о возможных побочках.

"В условиях, когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение", сказано в пояснительной записке к документу.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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