Госдума хочет увеличить шрифт в описании побочек к лекарственным препаратам
ЛДПР хочет обязать писать о побочных эффектах к лекарствам крупным шрифтом
В Госдуму внесён законопроект, который обязывает фармкомпании отказаться от мелкого шрифта в инструкциях к лекарствам с описанием побочных эффектов. Сейчас в инструкциях рекомендованным является шрифт не менее восьмого кегля. Депутаты считают, что шрифт должен быть двенадцатым или даже крупнее, пишет "Газета.ru".
Авторы поправок — депутаты от ЛДПР — хотят защитить пациентов пожилого возраста, а также лиц с ослабленным зрением от ошибок при приёме лекарств и повысить их информированность о возможных побочках.
"В условиях, когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение", — сказано в пояснительной записке к документу.
Ранее Лайф писал, что первый регион России вводит масочный режим из-за новой волны ковида. В субъекте страны, о котором идёт речь, зафиксировано 162 случая коронавируса, что больше показателей прошлой недели на 57,3%. А заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 34,2%.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков