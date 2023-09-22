Госдума хочет увеличить шрифт в описании побочек к лекарственным препаратам

В Госдуму внесён законопроект, который обязывает фармкомпании отказаться от мелкого шрифта в инструкциях к лекарствам с описанием побочных эффектов. Сейчас в инструкциях рекомендованным является шрифт не менее восьмого кегля. Депутаты считают, что шрифт должен быть двенадцатым или даже крупнее, пишет "Газета.ru".

Авторы поправок — депутаты от ЛДПР — хотят защитить пациентов пожилого возраста, а также лиц с ослабленным зрением от ошибок при приёме лекарств и повысить их информированность о возможных побочках.

"В условиях, когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение", — сказано в пояснительной записке к документу.