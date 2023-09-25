Врач раскрыла, так ли полезна йодовая сетка, как о ней говорят последние три десятилетия

То, что сетка из йода помогает восполнить его дефицит или лечит болезни — миф, который придумали около 30 лет назад. Об этом "Газете.Ru" заявила эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

"Конечно, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при нанесении йода на кожу невозможно рассчитать, сколько йода попадает в организм. Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Всё это может влиять на всасывание, и всё это слишком сложно учесть", — объяснила Катхурия.

По словам медика, вместо сетки из йода лучше использовать йодированную соль, так как это более эффективный способ восполнить дефицит вещества в организме. Согласно суточной норме, врачи рекомендуют употреблять около 5 граммов соли в день, тогда человек получит необходимые 200 мкг йода.

Катхурия рассказала, что йодную сетку также часто используют при простудах, репродуктивных болезнях и многих других. Принято считать, что сетка помогает очистить кровь, расширить сосуды и снизить отёчность и воспаление. Однако эффективность этого метода лечения не доказана, заключила эксперт