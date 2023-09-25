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25 сентября, 12:56

Врач раскрыла, так ли полезна йодовая сетка, как о ней говорят последние три десятилетия

Врач Кахтурия: Сетка из йода не поможет, дефицит лучше восполнять солью

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

То, что сетка из йода помогает восполнить его дефицит или лечит болезни — миф, который придумали около 30 лет назад. Об этом "Газете.Ru" заявила эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

"Конечно, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при нанесении йода на кожу невозможно рассчитать, сколько йода попадает в организм. Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Всё это может влиять на всасывание, и всё это слишком сложно учесть", — объяснила Катхурия.

По словам медика, вместо сетки из йода лучше использовать йодированную соль, так как это более эффективный способ восполнить дефицит вещества в организме. Согласно суточной норме, врачи рекомендуют употреблять около 5 граммов соли в день, тогда человек получит необходимые 200 мкг йода.

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Катхурия рассказала, что йодную сетку также часто используют при простудах, репродуктивных болезнях и многих других. Принято считать, что сетка помогает очистить кровь, расширить сосуды и снизить отёчность и воспаление. Однако эффективность этого метода лечения не доказана, заключила эксперт

Ранее врач Умнов рассказал, как уменьшить вред от водки помогут продукты с содержанием йода. По словам медика, именно этот элемент помогает расщеплять продукты распада алкоголя.

Александра Мышляева
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