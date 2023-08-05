Россиянам рассказали, чем можно заменить соль

Дефицит соли в организме человека может привести к проблемам с сердцем и обезвоживанию. Однако её чрезмерное употребление тоже грозит проблемами. Чем можно заменить соль, рассказал врач-токсиколог Михаил Кушутов.

По словам медика, взрослому человеку рекомендуется в день употреблять не более двух третей чайной ложки соли. При этом она уже содержится во многих продуктах, поэтому стоит проявлять осторожность.

"Особенно осторожными должны быть люди, страдающие гипертонией, болезнями сердца и почек, а также беременные женщины", — сказал доктор в беседе с gazetametro.ru.

Если в организме слишком много соли, это может нанести вред артериям, сердцу и давлению, добавил специалист. Также она опасна для костей, способна привести к отёкам, гастриту, язве и вызвать осложнения у людей с болезнями почек.

Заменить соль можно сушёной ламинарией или другими водорослями, говорит терапевт, главврач клиники, специализирующейся на лечении зависимостей, Артём Меринов. Кушутов же советует вместо этой специи употреблять базилик, орегано, розмарин, тимьян, петрушку, эстрагон и кориандр. Если полностью отказаться от соли не получается, то эксперт рекомендует использовать морскую или гималайскую, где меньше натрия, чем в поваренной.