Россиянам дали 10 советов, как уменьшить счета за воду Роскачество призвало использовать посудомоечные машины для экономии воды 6 декабря, 12:40 Freepik

Чтобы уменьшить расход воды в доме, нужно отремонтировать сантехнику и краны, а также установить индивидуальные счётчики. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Роскачество.

Так, без счётчиков жильцам придётся платить согласно установленным нормативам, которые подразумевают повышенные коэффициенты. В этом случае стоимость потребления воды окажется в два-три раза выше. Кроме того, необходимо постоянно следить за состоянием труб и кранов и заменять устаревшие элементы на новые.

Сегодня популярны кран-буксы с металлокерамикой вместо резиновых прокладок, что позволяет забыть о протечках. Хорошо экономят воду и аэраторы, которые помогают добиться неплохого напора с минимальным потоком. Также хороши в эксплуатации сливные бачки с двумя кнопками и посудомоечные машины, сокращающие потребление воды вдвое.

Если же нет денег на покупку новой техники, то можно воспользоваться простыми советами. Например, душ вместо ванны сильно сэкономит воду, тарелки лучше замачивать, наполнив всю раковину водой, и, наконец, не бриться и не чистить зубы с открытым краном. Всё это поможет сэкономить до 200 литров в неделю.

Россиянам также напомнили, что капающий кран ведёт к потере 720 литров воды ежемесячно, а сильная протечка — к четырём тысячам литров в месяц. Сломанный бачок унитаза разорит вас на 60 тысяч литров в месяц. А значит, лучше не экономить на ремонте, чтобы избежать квитанций с огромными суммами.

Ранее Лайф писал, что если вовремя не сделать поверку счётчика, то ресурсоснабжающая организация (РСО) станет начислять плату за коммуналку по тарифу, причём она может вырасти в два раза. Поверка необходима для того, чтобы подтвердить исправность прибора, срок годности которого указывается в техпаспорте к счётчику, как правило, это четыре-шесть лет.

Авторы Татьяна Миссуми