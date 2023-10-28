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28 октября, 12:59

Россиян предупредили, чем обернётся отказ от поверки счётчика

Депутат Кошелев: Без поверки счётчика коммунальные услуги подорожают в два раза

Если вовремя не сделать поверку счётчика, то ресурсоснабжающая организация (РСО) станет начислять плату за коммуналку по тарифу, причём она может вырасти в два раза. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил, что поверка необходима для того, чтобы подтвердить исправность прибора. Кошелев напомнил, что срок годности указывается в техпаспорте к счётчику — как правило, это четыре-шесть лет.

"Существует правило "запасных" трёх месяцев на поверку. Если срок поверки будет пропущен, то ресурсоснабжающая организация прекратит расчёт по счётчику и будет начислять плату по тарифу — тогда в полтора-два раза увеличится сумма в платёжке. Штрафа за пропуск поверки счётчика нет", — подчеркнул Кошелев в беседе с "Газетой.ru".

Чтобы вернуться к прежнему расчёту, нужно будет снова установить счётчик, после чего потребитель получит документ о вводе прибора в эксплуатацию. При этом РСО не должно напоминать о поверке, о сроке годности можно узнать, обратившись в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Кроме того, можно посмотреть отметки в паспорте прибора учёта.

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Из изменений в Гражданский кодекс следует, что жильцы должны сами возмещать перерасход за общее имущество. Как это скажется на оплате по счётчикам, Лайф писал здесь.

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ТАСС / Алексей Белкин

Никита Осипов
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