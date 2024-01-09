Учёные обнаружили в бутилированной воде содержание опасного для здоровья нанопластика

Учёные обнаружили, что в однолитровой бутылке питьевой воды может содержаться до 240 тысяч пластиковых частиц. К такому выводу пришли в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передаёт Bloomberg.

По данным учёных, в воде содержится нанопластик, длина частиц которого составляет менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). Оказалось, что содержание его в питьевой воде в 100 раз больше, чем было установлено в ранних исследованиях.

Частицы нанопластика могут попадать в клетки крови человека, в том числе через плаценту — в тело новорождённых, говорится в журнале. Согласно методу исследователей, создан специальный алгоритм, который позволит узнать, сколько частиц нанопластика содержится в воде. Для этого эксперты взяли 25 однолитровых бутылок трёх американских производителей. В них было выявлено от 110 до 370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластики.

"Раньше это была просто тёмная область, не нанесённая на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, ранее нам неизвестный", — цитирует журнал соавтора исследования Яна Бейжана.