Учёные обнаружили в бутилированной воде содержание опасного для здоровья нанопластика
Bloomberg: Учёные выявили содержание опасного для здоровья нанопластика в воде
Учёные обнаружили, что в однолитровой бутылке питьевой воды может содержаться до 240 тысяч пластиковых частиц. К такому выводу пришли в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передаёт Bloomberg.
По данным учёных, в воде содержится нанопластик, длина частиц которого составляет менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). Оказалось, что содержание его в питьевой воде в 100 раз больше, чем было установлено в ранних исследованиях.
Частицы нанопластика могут попадать в клетки крови человека, в том числе через плаценту — в тело новорождённых, говорится в журнале. Согласно методу исследователей, создан специальный алгоритм, который позволит узнать, сколько частиц нанопластика содержится в воде. Для этого эксперты взяли 25 однолитровых бутылок трёх американских производителей. В них было выявлено от 110 до 370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластики.
"Раньше это была просто тёмная область, не нанесённая на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, ранее нам неизвестный", — цитирует журнал соавтора исследования Яна Бейжана.
Ранее Лайф писал, что британские и нидерландские учёные провели исследование и пришли к выводу, что о риске раннего развития деменции могут свидетельствовать 15 определённых факторов. Выяснилось, что алкоголизм и полный отказ от спиртного оказались факторами развития заболевания.