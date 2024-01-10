Эколог раскрыл чудовищную опасность нанопластика

Нанопластик — это продукт распада пластика, который стал очень удобным изобретением для человека. Вместе с тем, как пояснил телеканалу "360" эколог Илья Рыбальченко, пластик не разлагается и крайне опасен для здоровья.

По словам эксперта, учёные находят пластиковые фрагменты не только в бутилированной воде, но и на Северном полюсе. Хотя пластик распадается на молекулы, по структуре он остаётся прежним. Он не разлагается на элементы, которые могли бы стать кому-то удобрением, пищей или частью для строительства домика (у ракушек, например). Специалист пояснил, что в природе нет способа, который позволил бы разложить пластик и сделать его безвредным.

"Да, они (частицы — Прим. Лайфа) мельчайшие, они на молекулярном уровне, но с ними ничего сделать нельзя, природа не знает, что с ними делать. Его нельзя отфильтровать. Он пройдёт через любой фильтр. Он бесполезен, но при этом он встраивается в пищевые цепочки и нарушает их", — сообщил Рыбальченко.

Нанопластик опасен тем, что вызывает онкологические заболевания и болезни, которые связаны с нарушением работы кроветворной системы, органов дыхания и пищеварения. По словам специалиста, есть способы значительно снизить концентрацию вредных фрагментов пластика. Например, перейти на биоразлагаемые пластмассы. Правда, цена полиэтилена значительно ниже, что заставляет бизнес делать выбор далеко не в пользу экологичных видов пластика.