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Звезда "Дома-2" Алексей Авдеев потерял речь после инсульта и теперь общается записками

Экс-участник "Дома-2" Алексей Авдеев сообщил, что перенёс инсульт и потерял речь

12 февраля, 09:28
Алексей Авдеев. Обложка © VK / Алексей Авдеев

Алексей Авдеев. Обложка © VK / Алексей Авдеев

Бывший участник телешоу "Дом-2" Алексей Авдеев заявил, что перенёс инсульт и потерял речь. Об этом он рассказал своим поклонникам в соцсети, попросив у них понимания.

"Нет хайпа и желания объяснять что-то, есть желание вернуть речь. Два дня назад произошла трагедия в моём масштабе и понимании. Вот и прошу у вас понимания", — заявил Авдеев.

Мария Мусина рассказала про инсульт Алексея Авдеева. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / crazy_lady.56

Теперь он общается с фанатами при помощи записок, а также мычит вместо слов. Бывшая девушка экс-звезды Мария Мусина подтвердила, что мужчина перенёс инсульт на ногах несколько дней назад, а причиной стали нервные переживания. Однако пользователи не спешат верить. По их мнению, Авдеев скоро начнёт просить деньги на своё "лечение и реабилитацию", а болезнь якобы мог выдумать ради зарабатывания на сочувствии фанатов. Тем более что мужчина уже отсидел один срок за мошенничество.

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Ранее сообщалось, что участница реалити-шоу "Дом-2" 26-летняя уроженка Екатеринбурга Марина Страхова впервые снялась в кино. Карьеру актрисы она начала с комедии "Дворец" польско-французского режиссёра Романа Полански. В этом же фильме сыграли Александр Петров и Микки Рурк.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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